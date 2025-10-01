El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, criticó que el Poder Legislativo federal haya ignorado sus llamados para homologar criterios de seguridad en las centrales camioneras del país.

Señaló que ha planteado el tema en foros nacionales y ante autoridades federales sin que el Congreso lo priorice, pese a que considera esta medida clave para combatir la desaparición y el reclutamiento forzado.

Afirmó que lineamientos uniformes permitirían una respuesta coordinada entre los tres niveles de gobierno para combatir este delito.