En busca de erradicar el cáncer cervicouterino, la Secretaría de Salud presentó la campaña de vacunación contra el papiloma humano. Es la voz del secretario David Kershenovich.

“El día de hoy les queremos presentar la campaña de vacunación contra el virus del papiloma del 2025, el cáncer cérvicouterino. Es la segunda causa de muerte en mujeres y se puede eliminar. A partir de este año incorporamos la vacunación a los niños también, de quinto grado de primaria y once años no escolarizados”.

La meta es inocular con la vacuna nonavalente a 2.5 millones de niñas y niños, para que al llegar a adultos no tengan riesgo de desarrollar el carcinoma cérvicouterino. Las personas que viven con VIH entre 11 y 49 años y los jóvenes víctimas de violencia sexual también se vacunarán. A la fecha, se han aplicado poco más de 960 mil dosis. (Por Arturo García Caudillo)