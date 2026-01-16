El aspirante al cargo de fiscal Anticorrupción, Ricardo Sánchez Beruben, compareció ante el Congreso del Estado y aseguró que no existen limitantes legales para su eventual designación, pese a figurar en una carpeta de investigación relacionada con el caso de la empresa Yox Holding y presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales.

Al referirse a los señalamientos en su contra, sostuvo que las operaciones financieras cuestionadas se realizaron conforme a la ley y que el asunto tiene un carácter administrativo.

“Todo fue a través del sistema bancario, hay plena trazabilidad del recurso sobre el cual se pagaba impuestos antes de entrar. Habrá que revisar si, tanto esas como a cualquier otro funcionario público, revisar a detalle las carpetas, ver cuál es la situación que guardan. Ahí fue una situación más administrativa que penal”.

Durante su intervención ante los legisladores, Sánchez Beruben, quien fue coordinador general de Seguridad durante la pasada administración estatal, planteó la necesidad de fortalecer a la Fiscalía Anticorrupción mediante una mayor autonomía presupuestal y administrativa. (Por Marck Hernández)