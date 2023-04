Hasta el momento han sido sancionados 950 automovilistas por no verificar su automotor para evitar contaminar, señala la Secretaría de Medio Ambiente al realizar un corte de caja de los operativos de vigilancia que iniciaron en marzo pasado.

Detalla que el modulo itinerante ha supervisado dos mil 233 vehículos y de estos el 42 por ciento no ha realizado el trámite que es obligatorio en Jalisco.

El director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, AIRE, Javier Sierra asegura que hay capacidad instalada para cubrir la demanda.

“En la Zona Metropolitana tenemos 12 centros operando en este momento, que son un total de 54 líneas, están por abrirse uno más en los siguientes días y están en construcción ocho más en total, siete en el área metropolitana de Guadalajara y uno más en el interior del estado”.

Recuerda que a partir de abril son sancionados los automovilistas con placas terminación 1 y 2 que no hayan verificado. (Por Claudia Manuela Pérez)