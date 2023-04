Este mes inició la aplicación de multas a aquellos automovilistas cuya placa de vehículo termine en 2 y no hayan realizado la verificación entre febrero y marzo.

Y mientras prevalecen los operativos para sancionar a incumplidos en el Programa de Verificación Responsable, en redes sociales siguen apareciendo gestores que ofertan los hologramas sin pasar por las pruebas mecánicas.

En perfiles de Facebook como Gestores GDL, se ofertan hologramas de verificación vehicular en 750 pesos.

Dichas publicaciones no dan mayores informes, sólo a través de mensajes directos, pero después se pide un adelanto y la entrega se hace a domicilio.

La promoción garantiza que el holograma se obtiene sin revisiones, ni citas y que son los hologramas originales del programa de Verificación Responsable.

Autoridades de momento no se ha pronunciado sobre la aparición de estas redes de gestores, sin embargo, al promoverse este programa desde 2018, se afirmaba que este tipo de prácticas serían erradicadas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)