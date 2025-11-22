Siete personas fueron detenidas por la Dirección de Justicia Cívica y la Comisaría de Seguridad de Guadalajara tras ser sorprendidas acumulando basura en calles de las colonias Miravalle y Santa Rosa.

Los infractores, cinco hombres y dos mujeres, reconocieron los hechos ante un juez cívico, quien impuso multas superiores a 11 mil pesos.

Las sanciones fueron sustituidas por trabajo comunitario, que los señalados realizaron en la Calzada Independencia y en el Parque de Las Estrellas, en Jardines del Bosque.

Además, participaron en charlas sobre la importancia de mantener el espacio público limpio y los riesgos asociados a la acumulación de residuos.