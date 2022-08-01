Un autobús de pasajeros que viajaba desde Uruapan, Michoacán volcó en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la tenencia de Tiripetío, con saldo de al menos siete personas muertas y un número indefinido de heridos.

Elementos de Protección Civil estatal acudieron al sitio y trasladaron a los heridos a hospitales de Morelia para su atención mientras continúan con las labores de identificación de pasajeros.

Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.