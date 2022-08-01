Un autobús de pasajeros que viajaba desde Uruapan, Michoacán volcó en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la tenencia de Tiripetío, con saldo de al menos siete personas muertas y un número indefinido de heridos.
Elementos de Protección Civil estatal acudieron al sitio y trasladaron a los heridos a hospitales de Morelia para su atención mientras continúan con las labores de identificación de pasajeros.
Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.
Volcadura de autobús en Michoacán deja al menos siete muertos
