La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol anunció las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX que se disputarán el sábado.

A las 19:00 horas, Toluca recibe al Monterrey con desventaja de 1-0 en el marcador global y el silbante será, Luis Enrique Santander. Tras la ligera ventaja de 1-0 que sacaron en casa en el juego de ida, el goleador de los Rayados, German Berterame, dijo que aún les falta lo mas difícil que será el juego de vuelta en la Bombonera.

“A seguir trabajando que ahora nos queda lo más difícil allá de visita que va a ser un partido muy ajustado muy difícil y esperemos sacar también una victoria y ahora toca descansar y pensar en los detalles que podemos mejorar y obviamente ser muy inteligentes allá”.

Mientras tanto, Víctor Alfonso Cáceres, tendrá a su cargo el duelo entre Tigres y Cruz Azul que se celebrará ese mismo día pero a las 21:10 hrs en el estadio Universitario de Nuevo León; en esta serie el marcador global se encuentra empatado a un gol. (Por Manuel Trujillo Soriano).