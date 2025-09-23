El delantero mexicano, Santiago Giménez, se rencontró con el gol al marcar un tanto en el triunfo del Milán por 3-0 sobre el Lecce en la Copa de Italia; los otros tantos fueron de Christopher Nkunku y Christian Pulisic. Con el triunfo, el Milán clasificó a los Octavos de Final del torneo copero, donde enfrentará a la Lazio. El Chaquito tenía 345 minutos sin anotar con el cuadro milanés.
En Inglaterra, Raúl Jiménez inició de titular y jugó 82 minutos, en el triunfo del Fulham por 1-0 ante el Cambridge United, pero el atacante azteca se fue en blanco. Con la victoria el Fulham avanzó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga Inglesa.
Chelsea y Liverpool también clasificaron a la siguiente fase, tras imponerse al Lincoln City y Southampton, respectivamente. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Santiago Giménez anota un gol en el triunfo del Milán en la Copa de Italia
El delantero mexicano, Santiago Giménez, se rencontró con el gol al marcar un tanto en el triunfo del Milán por 3-0 sobre el Lecce en la Copa de Italia; los otros tantos fueron de Christopher Nkunku y Christian Pulisic. Con el triunfo, el Milán clasificó a los Octavos de Final del torneo copero, donde enfrentará a la Lazio. El Chaquito tenía 345 minutos sin anotar con el cuadro milanés.