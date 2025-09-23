El delantero mexicano, Santiago Giménez, se rencontró con el gol al marcar un tanto en el triunfo del Milán por 3-0 sobre el Lecce en la Copa de Italia; los otros tantos fueron de Christopher Nkunku y Christian Pulisic. Con el triunfo, el Milán clasificó a los Octavos de Final del torneo copero, donde enfrentará a la Lazio. El Chaquito tenía 345 minutos sin anotar con el cuadro milanés.

En Inglaterra, Raúl Jiménez inició de titular y jugó 82 minutos, en el triunfo del Fulham por 1-0 ante el Cambridge United, pero el atacante azteca se fue en blanco. Con la victoria el Fulham avanzó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga Inglesa.

Chelsea y Liverpool también clasificaron a la siguiente fase, tras imponerse al Lincoln City y Southampton, respectivamente. (Por Manuel Trujillo Soriano)