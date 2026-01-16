El brote de sarampión dejó de ser mayoritariamente de jornaleros, ya que el 55 por ciento de los casos actuales corresponden a población nativa de Jalisco, advierte el Secretario Estatal de Salud, Héctor Raúl l Pérez Gómez

“Los jornaleros, al inicio, pues eran básicamente el 85 por ciento de los casos que estábamos viendo. De hecho el sarampión en Jalisco detonó precisamente a partir de casos de jornaleros que vienen a trabajar temporalmente de otras entidades federativas, particularmente de Guerrero, de Guerrero, de Michoacán y de Chiapas, pero en estos momentos aproximadamente el 55 por ciento de la población afectada, ya es población, pues digamos, nativa de Jalisco”.

Pérez Gómez le insiste a la población en vacunarse en cualquier centro de salud de Jalisco, del ISSSTE y del Seguro Social. Además hay puestos de vacunación en plazas públicas y recaudadoras, entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)