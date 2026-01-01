Fue más de una hora de discusión entre tianguistas de la colonia Constitución y elementos del ayuntamiento de Zapopan en torno a las obras de avenida Constituyentes. Fue el director de Tianguis y Comercios en Espacios Abiertos, Jaime Hafid, quien explicó que su lugar lo tiene garantizado; la reubicación solo será temporal, dijo el funcionario.

“En una afectación que tengamos aquí en un área de tianguis, la idea es garantizar que los espacios que retiremos los podamos instalar en otro lado para que sigan trabajando. Por eso tenemos disponible la parte de atrás del Mercado. De manera muy práctica entendemos todos aquí la cantidad de afectación que puede existir, pero si tú crees que teniendo un espacio…”.

Pese a los esfuerzos del director municipal de tianguis, los inconformes no quedaron satisfechos y exigieron acuerdos por escrito y firmados por el presidente Juan José Frangie. (Por Gustavo Cárdenas)