La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional las penas que se imponen a los responsables del delito de trata de personas, particularmente por compartir videos en el que aparecen menores de 18 años de edad en actos sexuales.

En su última sesión, la Sala avaló el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, quien propuso validar las sanciones previstas en el artículo 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

La sanción máxima para dicho ilícito prevé 30 años de cárcel.