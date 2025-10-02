El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó poner límites a las facultades sancionadoras del INE, que propuso la ministra Lenia Batres Guadarrama.

La discusión del tema se derivó del análisis de un proyecto elaborado, en la contradicción de criterios entre el Pleno de la Corte y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante la discusión, la ministra Batres hizo referencia, sin decirlo directamente, al llamado fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, en el 2006.