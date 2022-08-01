Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México resultaron lesionados tras la explosión de un artefacto lanzado por encapuchados durante la movilización que se realiza en el marco de la conmemoración del movimiento del 68.

Entre las consignas “2 de octubre no se olvida” y otras más en apoyo a Palestina, ingresaron los primeros contingentes al Zócalo de la Ciudad de México.

Este jueves 2 de octubre se conmemoran 57 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco, por lo que cientos de alumnos, grupos sociales y colectivos salieron a marchar a las principales calles de la Ciudad de México.