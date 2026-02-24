El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y por tanto sigue vigente la orden de aprensión en su contra por peculado. Es la voz de la ministra Yazmín Esquivel

“Considero que la sentencia de esta Suprema Corte debe declarar fundados los agravios hechos valer y revocar la sentencia recurrida, de manera que prevalecerá la orden de aprensión librada en contra del quejoso, por tanto, estando de acuerdo solamente con los resolutivos, formularé un voto concurrente en contra de la metodología y todas las consideraciones del proyecto”.

El voto en contra fue unánime, aunque todos expresaron su inconformidad con la metodología expuesta por la ponente Lenia Batres, quien sigue demostrando su falta de capacidad para el cargo. (Por Arturo García Caudillo)