Tras el restablecimiento del orden público y la reactivación de actividades económicas en Jalisco, Expo Guadalajara informó que retomó operaciones con normalidad en sus instalaciones, incluidos eventos, servicios de atención al cliente y oficinas administrativas.

El recinto detalló que la Zona Expo, que integra hoteles y restaurantes, también opera de manera ordinaria. Entre los eventos programados del 27 de febrero al 1 de marzo se encuentran Global FX y Expo Boda Bride Advisor.

Asimismo, se informó que algunos eventos fueron reprogramados: Expo Café y Gourmet se realizará del 11 al 13 de marzo, mientras que el Congreso Internacional de Medicina Veterinaria (COMVET) tendrá lugar del 27 al 29 de abril.

La organización indicó que mantiene coordinación con autoridades gubernamentales para garantizar la seguridad y el orden durante sus actividades, y exhortó a consultar sus redes sociales para actualizaciones. (Por Edgar Flores Maciel)