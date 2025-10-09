La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó pendiente la revisión de un amparo sobre el cobro del 2 por ciento de impuesto a repartidores por aplicación digital, como Uber, Didi, Rappi, que este jueves realizaron una manifestación frente a la sede del Alto Tribunal para inconformarse por esta medida impulsada por el partido Morena en la Ciudad de México.

En sesión de este jueves, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, solicitó a la ministra Lenia Batres Guadarrama, aplazar la presentación del proyecto de sentencia en el que plantea avalar el cobro impuesto a los repartidores de aplicaciones como Uber por el uso de la infraestructura urbana.