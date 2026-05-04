Hasta ahora no se reportan daños por el sismo magnitud 6 que sacudió a Oaxaca y que se sintió en la Ciudad de México. De acuerdo al reporte preliminar del Sismológico Nacional, este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6 grados y se localizó a 14 kilómetros al Noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. De hecho, tenía apenas unos minutos que había concluido la conferencia Mañanera en Palacio Nacional, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum de inmediato publicó en sus redes sociales el siguiente texto: “Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”. (Por Arturo García Caudillo)