El Gobierno de Jalisco avanza en dos proyectos clave para la Copa del Mundo 2026: Un estacionamiento para taxis de plataforma cerca del Aeropuerto de Guadalajara y la Línea 5 del transporte público, ambos en fase final.

El nuevo patio para servicios como Uber o Didi tendrá 62 espacios, vigilancia y traslado gratuito desde la terminal aérea, con el objetivo de ordenar la movilidad y combatir taxis irregulares.

Se prevé que entre en operación a finales de mayo.

Por su parte, la Línea 5 presenta un avance cercano al 90 por ciento y atenderá a más de 100 mil usuarios diarios entre Periférico y el Aeropuerto.

Autoridades estiman que ambas obras estarán listas antes del Mundial y continuarán operando posteriormente.