Trompos, baleros, muñecas de cartón, carritos de madera, además de calaveritas, pan de muerto y altares, es lo que ya se encuentra desde ayer en la Feria del Cartón y del Juguete en el Parque Morelos, que esta vez se instaló 8 días antes de lo habitual.

Con 180 comerciantes y artesanos venidos de varias partes del país, esta feria, que ya es toda una tradición en nuestra ciudad, busca mantener la costumbre de los altares del Día de Muertos, y esta vez prometen que no habrá problemas de estacionamiento, explica uno de los comerciantes.

“Hicimos un escrito y ya nos están dando la tolerancia, o sea, si nos dejan ya ponernos incluso en doble fila, y no nos van a estar multando ni molestando.”

La Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos, que inició ayer, termina el próximo 4 de noviembre. (Por José Luis Jiménez Castro)