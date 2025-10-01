La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, presentó la iniciativa “Pasaje Justo. Tarifas que sí dejen movernos”, con la que busca modificar la forma en que se definen las tarifas del transporte público en Jalisco.

“La fórmula para definir el precio del pasaje considera únicamente tres factores: el precio de los combustibles, los costos de operación y los salarios, dejando afuera la realidad económica de las familias que utilizan el transporte público”.

La legisladora propone incluir en el cálculo la inflación, el costo de productos básicos, los niveles de pobreza y el gasto familiar en traslados, para garantizar tarifas más equitativas y accesibles. (Por Marck Hernández)