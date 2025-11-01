El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirma que la curva epidemiológica de sarampión en Jalisco comenzó a aplanarse, por lo que en las dos próximas semanas podría haber un quiebre hacia el descenso.

“En las últimas dos semanas tenemos aplanada la curva ya. Tenemos dos semanas sin tener un incremento en el número de casos diarios que nos generaba mucha preocupación a inicios de este 2026 y de seguir la tendencia así, seguramente en un par de semanas vamos a empezar ver la curva quebrarse hacia el descenso”.

Pérez Gómez confirma que este miércoles se reactivó la vacunación contra el sarampión en Jalisco.

Cabe destacar que al 23 de febrero, la entidad registra un total de dos mil 662 casos confirmados acumulados en el 2026. (Por Gricelda Torres Zambrano)