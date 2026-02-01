Janeth Sarahí “N” fue sentenciada a siete años, dos meses y doce días de prisión por su participación en el robo con violencia a un domicilio en el municipio de Tonalá, donde el botín superó los 11 millones de pesos en joyas y otros objetos de valor.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Puente Grande. La sentenciada, junto con dos hombres, ingresaron por la parte trasera de la vivienda y, al arribo del propietario, lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon para obligarlo a abrir una caja fuerte.

Los responsables sustrajeron aproximadamente 10 mil piezas de joyería, 50 relojes, una computadora, una báscula profesional, dinero en efectivo y un vehículo Kia Río, botín con un valor total de 11 millones 876 mil 100 pesos.

Además de la pena de prisión, la mujer deberá pagar una multa de 5 mil 430 pesos. La reparación del daño se determinará en una etapa procesal posterior. (Por Edgar Flores Maciel)