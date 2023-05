El Gobierno Federal sí compensará a Grupo México por haber ocupado las vías que tenía concesionadas en el Istmo, pero no habrá dinero de por medio, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación, decir a ver, te vamos a reestructurar tu concesión. Es un acuerdo. Dinero no, nada. El derecho de paso y revisar, si es posible, si tienen una concesión que ya está por vencerse, ampliárselas. Es que hablaron primero de 9 mil 500 millones, lo que les dije aquí, y entonces eso no se puede”.

Y aunque el presidente López Obrador insiste en que el decreto para recuperar la concesión de vías en el sureste no fue una expropiación, reiteró que está dispuesto a seguir negociando una compensación, pero sin dinero de por medio. (Por Arturo García Caudillo)