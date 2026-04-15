El Real Madrid brindó un buen juego, pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Champions League al caer en lluvia de goles por 4-3 frente al Bayern Munich en el Alianz Arena. El cuadro bávaro se adjudicó la victoria con goles de: Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise; mientras que por lo Merengues Arda Güler marcó un doblete y Kylian Mbappé otro tanto, además fueron expulsado en la recta final del juego: Eduardo Camavinga y Arda Güler.
El Bayern avanza a las semifinales con marcador global de 6-4 y el Real Madrid se queda con las manos vacías en la presente campaña al ser eliminado también en la Copa del Rey, en la Champions y en LaLiga de España sus posibilidades son mínimas.
Por su parte, el Arsenal empató a cero goles con el Sporting en el juego de Vuelta de Cuartos de Final celebrado en Londres y clasifica con marcador global de 1-0.
Las semifinales de la Champions serán: Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich y en la otra serie, Atlético de Madrid frente Arsenal. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Se consuma fracaso de Real Madrid al ser eliminado de Champions por Bayern Munich
El Real Madrid brindó un buen juego, pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Champions League al caer en lluvia de goles por 4-3 frente al Bayern Munich en el Alianz Arena. El cuadro bávaro se adjudicó la victoria con goles de: Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise; mientras que por lo Merengues Arda Güler marcó un doblete y Kylian Mbappé otro tanto, además fueron expulsado en la recta final del juego: Eduardo Camavinga y Arda Güler.