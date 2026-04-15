El Real Madrid brindó un buen juego, pero no le alcanzó y quedó eliminado de la Champions League al caer en lluvia de goles por 4-3 frente al Bayern Munich en el Alianz Arena. El cuadro bávaro se adjudicó la victoria con goles de: Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise; mientras que por lo Merengues Arda Güler marcó un doblete y Kylian Mbappé otro tanto, además fueron expulsado en la recta final del juego: Eduardo Camavinga y Arda Güler.

El Bayern avanza a las semifinales con marcador global de 6-4 y el Real Madrid se queda con las manos vacías en la presente campaña al ser eliminado también en la Copa del Rey, en la Champions y en LaLiga de España sus posibilidades son mínimas.

Por su parte, el Arsenal empató a cero goles con el Sporting en el juego de Vuelta de Cuartos de Final celebrado en Londres y clasifica con marcador global de 1-0.

Las semifinales de la Champions serán: Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich y en la otra serie, Atlético de Madrid frente Arsenal. (Por Manuel Trujillo Soriano)