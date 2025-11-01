Por mayoría, con el voto en abstención del PAN, el Pleno del Senado de la República aprobó la promulgación de la nueva Ley Federal del Cine y el Audiovisual con la que se abroga la antigua Ley Federal de Cinematografía de 1992. De esta forma de actualiza la legislación y se beneficia al cine nacional, como explica el legislador morenista Javier Corral.

“Se aumenta a catorce días el tiempo de estreno, y también, ya se ha dicho aquí, hay una medida de inclusión para que se asegure aquí por parte de la Secretaría de Gobernación de las condiciones para que tenga acceso a las salas cinematográficas personas con discapacidad. Hay una serie de medidas de modernización, el obligar a las plataformas de streaming que reproducen y difunden cine, a que tengan un formato especial de acceso rápido, inmediato a la producción nacional”.

Pasa al Ejecutivo para su publicación. (Por Arturo García Caudillo)