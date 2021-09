Mientras escala el conflicto por la construcción del nuevo basurero metropolitano en Tala, autoridades se contradicen sobre los tiempos para la apertura de este espacio operado por la empresa Caabsa Eagle.

Ante regidores de Tala, representantes de la Semadet señalaron que no hay un tiempo definido para la apertura de este espacio. En la voz, la titular de Protección y Gestión Ambiental, Sofía Hernández.

“Puede iniciar pronto si tuviera todos los permisos correspondientes o puede postergarse la decisión”.

No obstante, el alcalde interino de Guadalajara, Eduardo Martínez, al defender la ampliación de la concesión de Caabsa Eagle por 15 años, señaló que el contrato está condicionado a la apertura de este lugar. A partir del 1 de enero de 2023 empezarán sanciones económicas y después perderían la concesión.

“Y de no estar listo en 17 de diciembre de 2024, quedará sin efecto la vigencia de la concesión sin necesidad de procedimiento alguno”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)