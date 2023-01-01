Se cumple este 9 de septiembre un año de que inició la guerra abierta entre Los Chapitos y Los Mayos, grupos rivales del Cártel de Sinaloa y suman mil 850 muertes violentas.
En un año fueron detenidas 615 personas y 46 elementos de seguridad, de diferentes corporaciones, fueron asesinados.
Las repercusiones económicas se estiman en 36 mil millones de pesos.
Se cumple un año que dio inicio la guerra entre facciones criminales en Sinaloa
Se cumple este 9 de septiembre un año de que inició la guerra abierta entre Los Chapitos y Los Mayos, grupos rivales del Cártel de Sinaloa y suman mil 850 muertes violentas.