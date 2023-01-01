Se cumple este 9 de septiembre un año de que inició la guerra abierta entre Los Chapitos y Los Mayos, grupos rivales del Cártel de Sinaloa y suman mil 850 muertes violentas.

En un año fueron detenidas 615 personas y 46 elementos de seguridad, de diferentes corporaciones, fueron asesinados.

Las repercusiones económicas se estiman en 36 mil millones de pesos.