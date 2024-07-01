La inflación en México registró un incremento anual de 3.57 por ciento en agosto, tasa ligeramente superior al 3.51 por ciento observado en julio, frenando la baja de los últimos dos meses, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento de 0.06 por ciento durante el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, la segunda tasa más baja para dicho periodo desde 2019.