Mal y de malas están los habitantes del fraccionamiento Parques El Castillo, en el municipio de El Salto; ya cumplieron 10 días sin agua potable. No hay para el baño, para los trastes, para lavar, no hay servicio ni para las tareas mínimas y básicas del día, así lo denuncia Roberto Soto, uno de los miles afectados.
“En ese fraccionamiento nosotros tuvimos problemas con la luz primero; fue una carencia de varios días hasta que se arregló, y después salieron con que la bomba se había dañado. Actualmente contamos con 10 días sin agua y el fraccionamiento no nos abastece, no nos da agua. Tenemos carencia, somos 3 mil 700 casas en Parques El Castillo.”
Es el ayuntamiento de El Salto el responsable por la falta de agua en este fraccionamiento. (Por Gustavo Cárdenas)
Se cumplen 10 días sin agua en Parques del Castillo
