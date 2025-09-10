Mal y de malas están los habitantes del fraccionamiento Parques El Castillo, en el municipio de El Salto; ya cumplieron 10 días sin agua potable. No hay para el baño, para los trastes, para lavar, no hay servicio ni para las tareas mínimas y básicas del día, así lo denuncia Roberto Soto, uno de los miles afectados.

“En ese fraccionamiento nosotros tuvimos problemas con la luz primero; fue una carencia de varios días hasta que se arregló, y después salieron con que la bomba se había dañado. Actualmente contamos con 10 días sin agua y el fraccionamiento no nos abastece, no nos da agua. Tenemos carencia, somos 3 mil 700 casas en Parques El Castillo.”

Es el ayuntamiento de El Salto el responsable por la falta de agua en este fraccionamiento. (Por Gustavo Cárdenas)