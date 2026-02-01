El español, Álvaro Fidalgo, se despidió este domingo Club América antes de viajar a su país natal para fichar con el Real Betis. El mediocampista naturalizado mexicano permaneció con la Aguilas 5 años, período en el que consiguió un tricampeonato y dijo estar triste por lo que dejará atrás; aseguró que se va con una sensación rara y no le cierra las puertas a la Selección Mexicana.

“Soy mexicano después de estos 5 años también aquí, soy español, soy mexicano, la puerta abierta está. No sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso, nunca se trató eso, así que no lose, ver veremos. Hoy no creo que no es un día para pensar en todas esas cosas, todo mundo sabe el cariño que le tengo al país. Creo que fui una persona respetuosa siempre y nunca me metí en ningún tipo de problemas, siempre intente que sólo se habla de mi por lo que pasaba dentro del campo, creo que eso es lo importante y lo que siempre intento, que el verde hable siempre”.

El Betis le dio la bienvenida con un video en sus redes sociales. (Por Manuel Trujillo Soriano)