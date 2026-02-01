Con una sorpresa arrancó la Serie de Béisbol del Caribe en Guadalajara; donde los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico dejaron tendidos en el terreno de juego a los Tomateros de Culiacán al imponerse 5 carreras por 4 con Rubén Castro como héroe de la victoria. El denominado equipo México Verde, tomó ventaja desde muy temprano al anotar 4 carreras en las primeras entradas, pero los Cangrejeros se fueron acercando hasta llegaron al noveno inning con diferencia de sólo una anotación, y supieron aprovechar el descontrol del cerrador Anthony Gose para capitalizar la voltereta y apuntarse el primer triunfo en la edición 68 del Clásico Caribeño que fue inaugurado este domingo en el estadio de los Charros y donde Sergio Romo “El Mechón” lanzó la primera bola. (Por Manuel Trujillo Soriano).