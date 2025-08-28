La tenista mexicana Renata Zarazúa brindó un buen juego, pero no pudo superar la Segunda Ronda del US Open, al caer ante la francesa Diane Parry en un apretado encuentro de casi tres horas y en el que la francesa, número 107 de la WTA, se impuso en tres sets, con parciales de 6-2, 2-6 y 7-6 (10-7).

Renata perdía 3-8 en la muerte súbita que ahora se va a 10 puntos en un tercer set de singles de un Grand Slam y con tiros profundos, potentes y colocados logró remontar hasta un 7-8 donde Parry finalmente se quedó con la victoria, para conseguir su pase a la tercera ronda y su primer triunfo ante la mexicana.

Renata había ilusionado a todo México tras haber debutado en el último Gran Slam del año con victoria ante la estadounidense Madison Keys, nuero 6 del mundo; el año pasado también se quedó en la segunda ronda del certamen que se celebra en Nueva York. (Por Manuel Trujillo Soriano)