La Secretaría de Relaciones Exteriores clasificó como información reservada, por un periodo mínimo de cinco años, todos los datos relacionados con el avance de la solicitud de extradición presentada por México a Estados Unidos respecto a Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

A su vez, clasificó como información confidencial de forma permanente los datos relacionados con personas implicadas en las investigaciones.

Zambada García se encuentra recluido en la cárcel metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, donde espera la sentencia que recibirá tras declararse culpable por cargos de delincuencia organizada y narcotráfico.