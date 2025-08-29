Una avioneta Cessna se desplomó la tarde de este viernes en una parcela a la altura del kilómetro 70 de la carretera San Fernando-Reynosa, en Tamaulipas.

De acuerdo con autoridades, dos de los cuatro pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancias a hospitales privados de Reynosa, sin que se reporten personas muertas.

La aeronave quedó con el frente destrozado entre sembradíos de sorgo.