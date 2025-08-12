Autoridades mexicanas detuvieron en Ometepec, Guerrero, a Gabriel “N”, uno de los criminales más buscados por Estados Unidos.

El sujeto cuenta con orden de extradición y está acusado de feminicidio, robo y uso indebido de recursos de clientes de instituciones de crédito.

La captura se logró mediante una operación conjunta encabezada por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con las fuerzas armadas.

La detención forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y la Unión Americana.