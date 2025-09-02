Un helicóptero, aparentemente de uso particular, se desplomó este martes cuando sobrevolaba la zona de los volcanes en el oriente del Estado de México, lo que dejó dos personas sin vida.

El accidente ocurrió alrededor del medio día en una zona de cultivo ubicada en los límites de los municipios mexiquenses de Tepetlixpa y Juchitepec, cercano al estado de Morelos.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas partieron desde la Ciudad de México con rumbo hacia Guerrero; sin embargo, cuando sobrevolaban una zona boscosa, la aeronave se precipitó cerca de la carretera México-Cuautla.