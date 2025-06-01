La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó la jornada bursátil en 18.73 pesos por dólar, lo que significó una pérdida de 9 centavos comparado con la jornada de ayer.
El dólar al menudeo terminó este martes en 19.20 pesos a la venta en las ventanillas de Banamex, 0.52% o 10 centavos por arriba del cierre del lunes.
Dólar estadounidense cierra jornada en 18.73 unidades
