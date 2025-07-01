Pasó 1 mes de la desaparición de Vanessa Elizabeth Espino Estrada, la mujer que fue arrastrada con todo y motocicleta en la tormenta e inundación del 15 de julio en la colonia La Martinica, en Zapopan. El alcalde Juan José Frangie detalló que, por protocolo, la búsqueda paró.

“Ya los padres… o sea, nosotros tenemos la obligación de tener un protocolo para búsqueda, y en este momento los padres nos dijeron que ya era suficiente lo que habían hecho Protección Civil y Comisaría. Entonces, tristemente, no se encontró; únicamente la motocicleta y el casco, y bueno, es una pérdida de vida más”.

Durante la tormenta e inundación en la colonia La Martinica, en Zapopan, se perdieron dos vidas: un bebé aplastado por una barda y Vanessa, arrastrada por el agua. (Por Gustavo Cárdenas)