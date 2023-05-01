El colectivo Luz de Esperanza renovó este domingo 2 mil 700 fichas de búsqueda en la Glorieta de las y los Desaparecidos, acompañado por familiares y sociedad civil, para mantener visibles los rostros de quienes aún faltan en casa.

En lo que va del año se han sumado por lo menos 10 familias más, lo que significa unas 20 personas desaparecidas adicionales.

El colectivo organizó el evento Hasta Encontrarles, con el que se reunieron fondos para renovar las losetas de la Glorieta; los trabajos iniciarán antes del 30 de agosto y se prevé que concluyan previo a la marcha del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.