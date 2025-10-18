El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema de baja presión ubicado al sur de Oaxaca, que presentaba posibilidades de convertirse en tormenta tropical, se disipó.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno redujo a cero por ciento, por lo que se mantiene estable la situación en el Pacífico mexicano.

En lo que va de la temporada de ciclones en el Pacífico, que termina en noviembre, se han formado 17 sistemas, de los 20 previstos para este año.