El cuerpo de un hombre con un golpe en la cabeza fue localizado la mañana de este sábado en la colonia La Piedrera de Tlaquepaque.

La víctima, de entre 35 y 40 años, vestía solo un short tinto y una playera blanca, y según paramédicos tenía entre cuatro y seis horas de fallecida.

En otro caso, un hombre de 53 años fue asesinado a balazos en la colonia Cuatro Estaciones, de Tlajomulco, mientras se encontraba en la cochera de su vivienda.

En el sitio se localizaron casquillos calibre 9 milímetros.

La Fiscalía abrió investigaciones por ambos homicidios.