El fin de semana se duplicó la demanda de cubrebocas infantil, luego de que la Secretaría de Salud hiciera obligatorio su uso en las escuelas de educación básica de la Zona Metropolitana, como parte de las medidas para evitar que crezcan los contagios de sarampión, explica a Notisistema Shelly Haydee Villa Sánchez, coordinadora de la Sección de Dispositivos Médicos de Cámara de Comercio de Guadalajara.

“El fin de semana pasado yo creo que sí ha de haber aumentado sobre un 100 por ciento, pero la realidad es el infantil, el adulto se ha mantenido a lo mejor un 20 por ciento arriba, pero el infantil sí subió un poco más porque no era usado comúnmente”.

Villa Sánchez indica que Jalisco es productor de cubrebocas, por lo cual pese a la obligatoriedad de su uso en las escuelas metropolitanas no hay desabasto.

Sostiene que las farmacias no aumentaron su costo, pero es muy probable que algunas personas compraran para su reventa. (Por Gricelda Torres Zambrano)