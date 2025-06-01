Se elevó a diez la cifra de personas fallecidas en un accidente en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, donde un camión de pasajeros fue impactado por un tren.

Del total de los muertos, siete son mujeres y tres hombres.

Las instancias de salud y emergencia refieren que hay 41 lesionados, 26 mujeres y 15 hombres.

La empresa ferroviaria CPKC de México lamentó el accidente y responsabilizó al conductor de la unidad de pasajeros de intentar ganarle el paso al tren.