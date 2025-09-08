El Sismológico Nacional informó que a las 16:33 horas de este lunes, se registró un sismo de magnitud 5.2 a un kilometro de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Según usuarios en redes asociales, el sismo se sintió en zonas de la Ciudad de México con intensidad moderada, incluso algunos reportaron desalojos en viviendas debido a la activación de algunas Aplicaciones.

El sismo no ameritó la activación de la Alerta Sísmica a través de los altavoces de la Ciudad de México.