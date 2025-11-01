La Fiscalía General de la República rescató a una persona que se encontraba desaparecida y vinculó a proceso a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal, tras un operativo realizado en Lagos de Moreno.

Los detenidos enfrentarán cargos por trata de personas agravada, delincuencia organizada, secuestro agravado, posesión de drogas con fines de comercio y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Un juez federal dictó para los cuatro la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la dependencia, el inmueble cateado funcionaba como casa de seguridad del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde los imputados realizaban tareas de vigilancia y resguardo de estupefacientes.

Durante el operativo se aseguraron armas, drogas y equipo de comunicación, además se confirmó que uno de los detenidos contaba con ficha de búsqueda activa, la cual fue posteriormente cancelada tras su localización. (Por Edgar Flores Maciel)