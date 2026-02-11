Al alcanzar una cobertura del 85 por ciento de vacunación, con 1.5 millones de vacunas aplicadas durante el 2025 y 2026, el Secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confía en que el brote de sarampión en la zona metropolitana estará controlado en tres semanas.

“Consideramos que en tres semanas vamos a tener controlado el brote, vamos a tener la curva epidémica aplanada para después verla descender progresivamente, algo que conocemos como mitigación del brote y llevarla a control total”.

Pérez Gómez aclara que las 50 escuelas afectadas son desde que comenzó el brote en agosto pasado. Reitera que la población objetivo a vacunar son las personas con menos de 49 años, particularmente las niñas, niños y adolescentes. (Por Gricelda Torres Zambrano)