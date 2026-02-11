Para no especular, porque no hay ninguna información confirmada, mejor que nos pregunten, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto del cierre del espacio aéreo de Texas por supuestos sobrevuelos de drones del narcotráfico.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. Si tienen alguna información la FAA o cualquier área del Gobierno de Estados Unidos puede preguntarle al Gobierno de México. No hay que especular, vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente”.

Y es que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos cerró por varias horas el espacio aéreo en El Paso, Texas, tras detectar la supuesta incursión de drones de cárteles mexicanos, pero lo reabrió tras descartar amenazas contra los vuelos comerciales en la zona. (Por Arturo García Caudillo)