Un total de 223 cadetes y oficiales de tres escuelas del Colegio del Aire concluyeron su formación este martes, durante la ceremonia de entrega de grados y reconocimientos realizada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana en Jalisco.

El evento fue encabezado por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Entre los egresados se encuentran nuevos profesionales en administración militar, técnicos en aviación y pilotos; destacó además la graduación de un cadete originario de El Salvador.

Durante el acto también se entregaron reconocimientos al desempeño académico. Este año, el galardón al mejor aprovechamiento fue otorgado a la oficial Rebeca Ramos. (Por Edgar Flores Maciel)