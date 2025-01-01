Tras una búsqueda de dos días, autoridades de Jalisco localizaron a un niño de ocho años que había sido presuntamente sustraído por su abuela materna en la colonia Valentín Gómez Farías, en Guadalajara.
De acuerdo con la investigación, la mujer identificada como Josefina “N” convenció al menor el pasado 20 de agosto para acompañarla con el pretexto de llevarlo a cortarse el cabello, pero no lo devolvió a su hogar. La familia denunció su desaparición de inmediato.
El 22 de agosto, el menor y su abuela fueron encontrados en buen estado de salud en el municipio de Ixtlahuacán del Río. La mujer fue detenida y enfrenta un proceso penal por el delito de robo de menores.
Un juez de control decretó prisión preventiva justificada contra la imputada, quien permanecerá recluida hasta la audiencia del próximo 29 de agosto, donde se definirá su situación jurídica.
La Fiscalía de Jalisco reiteró su compromiso de actuar con firmeza contra quienes atenten contra la integridad de niñas y niños. (Por Edgar Flores Maciel)
Rescatan a menor raptado por su abuela en Guadalajara
